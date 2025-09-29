湯茹君／看見銀髮長輩最美的學習模樣

有一群年過六旬的學生，在盛夏早晨提早半小時坐進教室，等待一場屬於他們的「ABC初體驗」。

五月下旬，氣溫漸漸升高，但對西湖樂齡學習中心的長輩們來說，天氣再熱，也澆不熄他們對學習的渴望。上午八點半的課程，總有長輩八點就抵達現場。他們的年齡從六十幾歲到九十幾歲，其中最高齡者已達九十四歲。

這群銀髮學員早已參與過多種課程，而這一次，他們決定像孩子一樣，從英文字母學起。我為他們開設一門為期六周、每周一次、兩個半小時的「歡樂銀髮ABC」，從字母、數字，到生活單字與互動遊戲，課程中我使用了各種道具與遊戲設計，希望能讓英語不再遙遠，而是生活中的一部分。

長輩們沒有升學壓力，也不追求成績，但他們拿起筆的專注程度卻令人動容。字母書寫活動中，他們小心翼翼地握筆、慢慢書寫，有些人手部顫抖，仍堅持完成每張練習卡。動作雖慢，卻蘊含著最純粹的努力與堅持。相比學齡兒童的自然學習速度，這群長輩可能要花更多時間反覆記憶與練習，卻也讓我看見「慢學習」帶來的深度與感動。

許多長輩一輩子為了家庭、為了孩子、為了生活奔波，年輕時未能受完整教育，如今願意在年老之後重新學習，為自己讀書。九十三歲的阿妹阿婆總笑著說：「我的手已經握不住筆啦。」但每堂課她都默默完成字母卡和貼紙任務，並從不缺席。那份安靜卻堅定的態度，是這堂課最美的風景。

有回課堂上進行飛機點餐情境練習，長輩們練習說出：＂Orange juice, please!＂或＂Coffee, thank you!＂過程中笑聲不斷，有人忘詞了，有人說反，但每個人都說：「好好玩，我想再來一次！」從一開始對英語的陌生，到能夠自然參與遊戲，這是一段勇敢、溫柔、持續練習的過程。

最令我感動的是，他們從不怕犯錯，反而總是說：「我想多練幾遍。」讓我這個教學者不斷反思：我們是否也願意像他們一樣，在無壓力下依然全力以赴，只為了讓自己再前進一點？

課程結束了，但他們的笑容、努力與堅持卻長留我心。他們讓我深深相信：「活到老，真的可以學到老。」更重要的是，學習的過程，是他們對自己溫柔地說：「我還可以，我想要學更多。」

在高齡化的社會中，這群銀髮學員不只是學員，更是我們學習路上最動人的啟發。他們用行動告訴我們：學習，從來不設年齡上限。