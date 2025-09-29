屈志強／退休男人走出來

退休後，我參加了繪畫、英文與歌唱課程。單純想一圓自己年輕時的夢想與興趣，就這麼氣定神閒地走進教室，才發現同學幾乎都是女性，男士只有兩位。這「萬紅叢中兩點綠」的景象，映照出男性與女性在面對退休生活時的心態差異：女性較能自在探索、投入生活，男性則往往因「沒有目的」而卻步。

那是目的導向的生活態度在作祟──我們總得有個理由，才覺得自己能「走出去」，上班、打球、聚會，這些都有明確的目的；然而，當天沒有安排、沒有理由，出門反而變得困難，彷彿沒有目的就失去了行動的正當性，時間於是在原地靜靜地流走，我們也悄然停滯。

回想我的成長歷程，與一般男性一樣，總被賦予「責任」二字。我們被教導要堅強、勇敢、隱忍，彷彿穿上層層盔甲，從學業、職場到家庭，無不是撐與扛。久而久之，我們習慣了在責任中尋找價值，也將責任當成了生活的目的。無論學習、工作，甚至休閒，都變得目標明確、計畫周全，沒有例外。

但當人生進入退休階段，這些「目的」忽然失去了依附。我們理應卸下盔甲、迎向自由，卻常把沒有目的視為不安的藉口，甚至假裝自己還有目標，如同披上了國王的新衣。本該最自由的年紀，卻常困在自我築起的高牆裡。

其實人生正如翻山越嶺，前半生我們奮力攀上一座高山，後半生眼前展開的可能是一望無際的原野。是回頭再爬上那座熟悉的山？還是鼓起勇氣，踏出新步伐去看未曾見過風景？端看我們的選擇與智慧。

因此，我想鼓勵和我一樣的男性朋友：試著轉換心境，不再抗拒、不再懷疑，放下「男人就該如何」的包袱，重新認識這個世界，去體會生活裡那些無須理由的美好。你會發現：天空其實很藍、白雲亮得耀眼、空氣也格外香甜。每個悸動的當下，都是與人生最美的邂逅。