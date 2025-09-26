鄭幸矯／夏日市場的果香記憶

相較超市的明亮整潔、空調涼爽，穿梭在夏日的傳統市場，顯得悶熱又有些雜亂。然而每到假日，那兒卻有一股魔力驅使我前往。

傳統市場最動人的地方，在於與季節緊密相連。每個攤位擺放的蔬果魚肉總會隨季節更迭變化，春有青梅、夏有甘露梨，秋冬則是白蘿蔔與烏魚殼；與超市那全年幾乎無差別的貨架相比，市場讓人真實感受到時節的流轉。

清晨，我一如往常騎著車前往市場。遠遠望去，前方馬路早已擠得水洩不通，熱氣與人聲交織成日常的交響曲。我停好車，快步穿梭其中，沿途掃視熟悉的攤位，心中盤算著採買路線。

在一個轉角，我看到幾個攤位正販售甘露梨，圓潤飽滿的模樣立刻喚醒我幾年前的回憶。那年夏天，我開車前往東勢，整條街都是賣甘露梨的攤販。老闆說：「剛從山上載下來的，香甜多汁又耐放。」試吃後，我毫不猶豫買了一箱，部分送親友品嘗，部分留著慢慢享用。清甜爽口的梨子，成了那年夏天最美好的味道。今日在市場重逢甘露梨，那段陽光燦爛的日子又浮現在眼前。

我也特別期待夏天的葡萄。賣葡萄的阿婆是熟面孔，總將一包包紫色葡萄整齊地擺在攤位上。她家的葡萄是前一天摘的，每串葡萄的梗都翠綠硬挺，賣完就沒有了。

雖然市場上進口的無子葡萄不用剝皮又鮮甜，但我始終偏愛台灣巨峰葡萄那獨特的果香，彷彿蘊藏著土地與陽光的溫度，是任何外國品種無法比擬的。

我喜歡逛傳統市場，因為這裡承載著我的生活記憶。每一樣當令食材，都是一個時節的象徵，也是記憶的鑰匙，提醒著我季節的輪轉。在傳統市場，季節不僅是日曆上的名詞，且是看得見、聞得到、嘗得出的真實風景，更是一座收藏時光與情感的寶庫。