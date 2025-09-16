張桂瓊／妳值得花這些錢

拜讀8月10日作者竹貞的〈錢要花在自己身上〉，心有戚戚焉。

原生家庭有四個小孩，我排行老二，上有大姊，下有兩個弟弟。每逢開學要繳學費時，父母會為了誰該負責出錢吵鬧不休，我們總是班上最後繳錢的學生。每回老師提醒我班費尚未繳納時，恨不得有個地洞可鑽。後來我想到一個辦法──把早餐的錢存起來，待要繳班費時就可以先墊繳。

大學聯考填志願，我選擇師大就讀，無須繳學雜費，還有制服和書籍費的補助。姊姊當時就讀國立大學，邊讀書邊接家教籌措生活費。

因為昔日的生活經驗，身上沒有錢，會讓我沒有安全感，省吃儉用自然成了我的習慣，但姊姊說我是「一毛不拔的鐵公雞」。

成家立業以後，擔心會入不敷出，每逢月初外子會製作財務報表，了解家中的收支狀況，再把買房計畫提上日程表。

夫妻倆省吃儉用又精打細算，很快買了房、有了車，雖然手頭漸漸寬裕，但童年家中父母老是為錢吵架的畫面，讓我還是捨不得花錢享受。有次看到臉友說有管道可買到便宜的名牌手機，我鬼迷心竅地信了，幸好被超商店員阻止，免除一場詐騙。女兒告訴我：「媽媽，妳買得起，不用那麼省。」外子說：「妳值得買喜歡的新型手機。」朋友也勸導：「生前花掉的是財產，死後留下的是遺產。」

仔細想想也對，孩子們如今都已獨立，我有房有車，該買的保險也沒有遺漏，還有存款及理財的被動收入，而且當初辛苦打拚，不就是為了退休後可以享福，過上好日子嗎？

當我開始覺察，學著花小錢犒賞自己，以前下不了手的有機蔬菜、進口水果，現在會出現在餐桌上；過去想上卻怕浪費不敢報名的才藝課，如今為了精進球技，找教練一對一教學；這幾年出國旅遊的次數也增加了。

因為花錢這件事，讓我想明白為何婆婆節儉成性。婆婆捨不得用衛生紙，總是站在垃圾桶邊用手擤鼻涕，大家勸她不衛生也沒用，因為婆婆小時候家裡窮。但當時我真的不理解婆婆，就像女兒不理解我為何捨不得喝一杯七十元的手搖飲一樣；貧窮以及沒錢繳學費的記憶牢牢刻印在婆婆和我腦海之中，這些不是從小生在衣食無虞家庭的女兒能懂的。不過我和婆婆不一樣，大家的提醒，讓我會去思考、去覺察，甚至做出改變。

現在，「錢要花在自己身上，讓自己快樂」的信念慢慢取代了「錢要花在刀口上」，畢竟老公也這麼說：「妳值得花這些錢！」