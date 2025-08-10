竹貞／錢要花在自己身上
聚會時，好友Ｆ提到，她那九十七歲的媽媽原本由外籍看護照顧，但相處上並不理想，看護煮的料理不合口味，也因語言隔閡而難以溝通、聊天，Ｆ媽媽並未試圖解決這個問題，卻老是惦記著要把手邊約兩千萬的動產平分給兒女。
不以為然的Ｆ告訴媽媽，五個手足都各有資產，再分財產給他們沒什麼意義，勸媽媽要把錢花在自己身上，既然外籍看護不合適，就換成沒有語言問題的台籍看護，雖然費用較高，但以她的財力，仍能雇用好幾年呢。後來媽媽總算聽進F的建議，生活獲得很大的改善，Ｆ和手足看到媽媽過得開心，也都寬心了。
Ｆ是個有錢又有想法的女性，她說很多長輩都給兒女買旗艦型手機，自己卻用低階手機，甚至是接手孩子們淘汰的。在她家，她和先生的手機都是最新款，反倒是孩子有時候會接收他倆的舊手機。Ｆ確實適合用旗艦型手機，身為3C產品好學者的她總能把3C功能運用到極致。她說和先生一輩子掙來的錢，該幫助孩子的，早已在固定額度做了贈與，不會再多給，其餘的錢是她和先生要養老及旅遊的，是要花在自己身上的。
聽Ｆ洋洋灑灑說出她花錢的理念，相信可以給一些一輩子勤勤儉儉，苛待自己卻只為把資產留給子孫的人一個省思。
