柏芮／母親的心心念念

由於姊姊和弟弟旅居國外，我一直以獨生女的姿態霸占父母所有的關注和愛。

婚前母女一起逛街、旅遊，很是幸福。婚後每到假日就想回娘家去陪伴母親，即使和先生出遊，母親坐困家中的身影占據了我的心思，常匆匆敗興而歸，改為返家探親。但有了孩子分散我的時間和注意力後，因為分身／分心乏術，對母親的關懷日漸減少，她每天噓寒問暖的來電，漸漸成為我的壓力源。

如今兩個兒子自組小家庭後，我不自覺地步上母親後塵。

周間知曉他們正常上班上學，心中較為篤定，可到了假日前夕，便會想要不著痕跡地關懷「周末有何計畫？」「會回家吃飯嗎？」即使答案是否定的，我仍在整個假日希冀他們的突然出現，或遙想他們的活動內容；有時聽到他們要出遊的地點，還會想告訴他們如何搭車，希望能親眼目睹活動歷程和玩性如何，或是聽他們報告詳情。

儘管為了避免重蹈覆轍，不想像母親那般緊迫盯人，我好好安排了自己的假日生活，做運動、當志工、郊遊，也告誡自己不能頻繁打電話、不能太過關切生活大小事，他們是獨立的個體了，我已經完成了撫養的責任，無須像他們婚前那樣瞻前顧後了……但所有心思還是會縈繞在「不知道他們現在在做什麼」上頭。每次的強迫自己不可以打電話，就讓我想起母親，想起她當年的緊迫盯人，想起了我的不耐煩。

我心痛，我反省，深刻了解了母親當年的心心念念，那是一個母親對孩子永遠的關愛啊！她就是這樣真真切切的表現了出來，而我，明白那會造成孩子的困擾，只能忍住。但每次的忍住，都讓我想起母親，並在心中愧疚道歉，當年沒能體會母親的寂寞和用心。