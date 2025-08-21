梁純綉／解套
朋友W自從兒子交了女友，她看在眼裡愁在心裡，甚至為此失眠。怎麼回事呢？
W的兒子在大學任教，女友經營美食部落格，常在社群媒體撰文分享用餐心得與餐廳風格。W私下對姊妹淘嘀咕：「這也算正職嗎？」
讓W耿耿於懷的，還有每回兒子帶女友回家，飯後兒子義不容辭收拾善後、清洗鍋碗，女友則動口不動手，只站在一旁說笑。這畫面讓W不忍卒睹，又不便開口。
W向來重視家人的健康與飲食，除了必要飯局，她幾乎日日下廚，將自己的心意及手藝端上餐桌。然而她知道兒子的女友十指不碰陽春水，對廚房的油煙避之惟恐不及。W一想到他們婚後兒子可能天天外食，吃外面的垃圾食物，胃就翻攪疼痛。
某天，W問兒子女友最吸引他的是哪一點？兒子回：「她總是笑瞇瞇，喜歡分享有趣或正面的事物，和她在一起很快樂。」這答案如晶亮的日光劃破W內心的層層烏雲。她想，當母親的不就是希望孩子快樂嗎？兒子覺得歡喜就該予以祝福，何必拿自身框架套入呢？
現在，W提起兒子女友，不只語氣柔和，還會讚美對方的優點，朋友打趣她：「開竅囉！」
