幸運牛／媽媽不適應長照中心的生活

探視時間到了，我知道媽媽在等我。八十幾歲的媽媽因膝關節退化不良於行，日前又胃出血，不得已才將她送進長照中心。

然而媽媽自主意識強烈，不習慣請人協助，一次因想更換衣褲，自行下床卻跌倒；另一次自行上廁所時，雙腿無力而跌坐馬桶旁。兩次的跌倒造成肋骨裂開，後續只能臥床或坐輪椅。面對這種半失能狀態，媽媽很難接受，出現消極抵抗行為，例如半夜要求家屬探視，無故要求返家，用拐杖敲擊床旁保護欄板……並不斷表示東西被照服員擅自取走，經詢問皆是媽媽誤會人家，又出現她敘述被照服員帶出門遊玩，但並無這回事。我們推測媽媽可能出現幻覺，許是生活模式的改變使她活在回憶或幻想中。

城市裡的長照中心空間狹小，只能被局限在固定空間內活動，與家中街坊相連、鄰里互通的自由相去甚遠，於是媽媽頻頻吵著要回家；也可能是傳統觀念下，她總以為住進長照中心就是被遺棄了，無論我們如何說明，她依然無法釋懷，我們這些兒女也常為了沒有能力照顧她而歉疚。

未來社會將是高齡長者居多，加上少子化，在長照中心安養晚年想必會是趨勢，如何能讓長者住得安心、家屬放心，或在長照服務項目加上專業社工輔導，協助長者與家屬進行良性溝通，我想應是很重要的社會福利課題。