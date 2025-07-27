呂家慧／一場母子東京旅行的小轉彎

「我們今天要去上野動物園！」旅行第三天一早，兒子滿心期待地說。這趟四天三夜的東京行，是我與兒子的專屬親子時光，也是我今年五十個夢想清單中的一項。

這不僅是一次旅行，更是對他努力的肯定。他最近認真準備幼兒園的英文演講，終於願意嘗試老師建議的動作手勢，比起中班時那個害羞的小男孩，現在的他已更有自信。這趟旅行，是他的獎勵，也是一種鼓勵。

但旅途中總有出乎意料的轉折。抵達地鐵站時我才發現，這天是星期一，動物園休園。

「那我們要去哪裡？」他眼中閃過失望。我笑著說：「現在就是啟動Plan B的時候了！」

我立刻查找替代行程，發現六本木有個櫻坂公園，最大特色是十座色彩繽紛的溜滑梯。我告訴兒子，我們要展開一場尋找「彩色公園」的小冒險。

從淺草出發，轉車、問路、再轉車，約半小時後抵達六本木站。準備步行時，意外發現了蔦屋書店。

「媽媽，是書店耶。」他眼睛一亮。

那是我們最喜歡的地方之一。我們挑了書，在書店內的星巴克邊喝飲品邊閱讀。沒想到，一場錯過，竟換來這麼美好的轉彎。

到了櫻坂公園，兒子開心地在五彩溜滑梯間奔跑、嬉戲，笑聲中早已沒有早晨的失落。

幾分鐘後，日本當地幼兒園師生也來到公園。老師細心檢查環境，再由另一位老師進行遊戲前的說明，那份對安全的重視讓我敬佩。不久，又來了一群外國學校的小朋友。不同語言、文化的孩子在同一座公園快樂遊戲，畫面真美。

這趟母子旅行，是一次學習之旅──從失望中找到出口，從錯過中發現驚喜，也讓我重新思考，我們大人，是否也能在走錯路中學會柔軟與彈性？

這，也許就是我們此行最珍貴的收穫。