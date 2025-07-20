「我現在會看導航了。」傳出訊息，要朋友放心，我能自己前往並準時到達。

記得多年前，老公買了「導航」安裝在汽車內，那時產品剛上市，售價並不便宜。他說按下按鍵輸入目的地，會有人聲、地圖帶路。往後開車不用下車問路，不用擔心走錯路；還能邊坐車邊看電視，不錯過正在播出的節目。聽著老公數算導航優點，眼睛端詳螢幕上各色線條。我數落畫面顯示車子正逆向行駛，叨念起新東西問題多，嫌他亂花錢。老公搖頭解釋畫面無誤，認定該檢討的是我，腦袋該翻新。

遇到老公無法同行時，開車技術不佳的我，只能鼓起勇氣握緊方向盤，必找女兒坐副駕看螢幕傳達前方路怎麼走。只是我不信任導航的話，常反駁喊著：「不是走那裡……」飆出的怒氣傷了自己，導航不改語氣繼續要我到前方迴轉。女兒被噪音打擾，臉色不悅地問：「要聽導航嗎？」我點頭用眼神哀求，不想獨自面對。

近來，女兒教我使用手機的地圖功能，以便出國旅行時走往陌生目的地。我聲稱方向感不好要學會很困難，把責任推向同行者。女兒酸我只出一張嘴，事情由別人扛，直言我是不想學會、不想獨立、不想面對，把簡單事放大。發現內心想法被看穿，一個個泡泡被戳破，是該學習面對不能再耍賴。

有次跟著女兒北上，她上課，我獨自沿著校外道路尋找美食。看著寫在手心上的地址，依循門牌號碼前進，在接近關鍵數字時，相連的十幾個號碼一起失了蹤影。我來回在周邊幾條道路、巷弄裡尋覓。不敢打擾女兒、又無路人可問，在飢餓催逼下，肚子的咕嚕聲吵著要我爭氣。腦海浮現過往學習線索，拿起手機點進可能的位置，輸入地址按下搜尋，隨著機器人聲邁開步伐。在幾次錯誤裡終於聽懂看懂，朝著正確方向前進，走進消失的門牌內嘗到美味。

此刻，踏出舒適圈來到約定地點，我朝著朋友揮手，笑著說：「我是跟著導航來的。」