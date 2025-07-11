周詩潔／我愛你，與你無關

晚間九點是孩子的就寢時間，我們會互道晚安，孩子還喜歡跟我討抱，他知道他睡著後的時間，是像陀螺轉了一天的我，難得能靜下心來閱讀的時光，便也會叮嚀我早點休息。

那天睡前擁抱後，我對孩子說：＂I love you.＂他回了相同的話，總想教孩子更多的我，不禁又開始簡易的英語應用教學：「這時可以回答＂I love you, too.＂」在句尾加上too，告訴我你「也」愛我。

孩子聽了卻搖搖頭，提醒我前些天不是和他看了某個短影音，內容是在闡述愛一個人不應建立在他也愛你的基礎上，不是為了要回應對方才愛，愛應該是很純粹的：我愛你只是因為我愛你，不是因為你愛我，所以我也愛你。

原以為孩子會看過即忘，沒想到這會在他心中持續發酵。想起十八世紀德國女詩人Kathinka Zitz的名詩句：「我愛你，與你無關。」是的，愛一個人應該要發自內心，因為想愛所以愛，一切都是自己的心甘情願，和誰都沒有關係，於是，無論你愛不愛我，我都愛你。

「所以，媽媽，I love you.」孩子認真又堅定的直球告白，讓我心頭暖暖的，我想我會永遠記住這一刻的感動，將這張願意對媽媽勇敢表達愛意、可愛又稚嫩的小臉蛋，牢牢刻畫在心中。

這個晚上，我只是想教十一歲的孩子簡單的英語文法，孩子卻回過頭來教了我富有深意的人生哲學。