陳瑞蓉／最後一堂花藝課
最初學習花藝，僅模仿老師的技法，並無自身創意，直到遇見謝老師。他崇尚自然，作品細膩多元，曾獲不少比賽佳績，是創作型的花藝大師；在他的啟發下，插花不再是「複製貼上」，有了新意。
最後一堂花藝考試，以「母親節」為題設計盆花。畫設計圖、完成作品、命名，闡述設計理念及訂價，要在一小時內完成。
將作品命名為「愛的真諦」。用茉莉葉鋪底，插上主角粉色康乃馨、配角紅玫瑰和淡紫色桔梗等花朵，再點綴孔雀草。每朵花之間都保持一點距離，高低有層次，代表「愛」需要彼此保留一點空間，要能自由呼吸，不能令人窒息。左上角刻意插一枝高高的桔梗，除了創造線條，另有意涵──父母要放手讓子女高飛，父母有自己的人生，子女也有，各自安好才是美好。
我的解說引起同學們的共鳴，獲得不少掌聲，謝老師也微笑點頭。返家將那盆花送給母親，她很歡喜，只是不解地問：「為什麼那朵桔梗插得那麼高呀？」我笑而不答，她永遠不會懂，但沒關係，我知道她愛我就夠了。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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