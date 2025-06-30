2025第五屆台灣房屋親情文學獎金榜：燈光下的故事

2025第五屆台灣房屋親情文學獎‧首獎：游世民。圖／游世民提供

首獎

獎金三萬元，水晶獎座一座

游世民〈十四歲的雄獅〉

1969年生，全盲視障者。

●得獎感言：

那年的除夕前幾天，父親騎著蘭蒂50出門，後座橫放一大袋白米，上面綁著一筐自家種的菜，還有兩隻家裡養的雞，燙過水去毛的。

媽說是要送去給那位潦倒的營造公司老闆，媽還說，你爸就是心軟，這種個性這世人無法賺大錢。

而我奶奶提到這事，總搖頭嘆氣地說，生了一個憨兒子。

這個我媽口中賺不了大錢的男人，奶奶碎念的憨兒子，是我心裡善良的爸。

這篇作品，用來懷念父親。

2025第五屆台灣房屋親情文學獎‧二獎：邱箖。圖／邱箖提供

二獎

獎金兩萬元，水晶獎座一座

邱箖〈追星星的人〉

師大應用華文系畢業，現為自由文字工作者。時寫劇本，時寫小說，時寫企畫。喜歡寫字，但更愛躺平。享受書寫時能深刻地發現世界，但更貪戀寫完後可以犒賞自己飽餐一頓。自許成為穩定產出的創作者，屢敗屢戰中。

●得獎感言：

感謝在創作過程想獲得一些支持時收到了得獎通知，讓我可以更相信文字的魔法，也更相信自己一點。以前在追逐標準答案的環境成長，總探問著何謂好創作，但也在這段幾近修行的路程中領略，好來自獨一無二的生命經驗，作為創作者能以顯微的視角關照自己，引領讀者發現新世界，或去咀嚼自身生命類似的情緒與感受，那就是最棒的當下。也許創作的本質，就是在寫一封情書吧。

2025第五屆台灣房屋親情文學獎‧三獎：毓秀。圖／毓秀提供

三獎

獎金一萬元，水晶獎座一座

毓秀〈爐火不能熄〉

出生苗栗竹南的純客家人，長大於閩南村落，閩南話說得比客家話溜。退休前從事布料批發及零售生意，退休後一邊幫女兒帶小孩，一邊和姊妹們遊山玩水，並且學畫畫，更種有各色菜蔬，生活悠閒適意。

●得獎感言：

這幾年空閒時間多，嘗試了以往不敢想像的文字創作，對我一個年過七十的老太婆來說，比做生意或種菜難上許多。我不會使用電腦，在筆記本上修修改改好不容易完成的文章，要麻煩女兒整理打字後再幫忙投稿，本來只是想記錄一下生活的軌跡，卻能幾次獲得肯定，真是讓人開心。

再次謝謝主辦單位又給我鼓勵！

佳作·十二位

獎金五千元，獎牌一座

鍾彩瑜〈豆香〉

出身樸實家庭，大學期間，一場車禍致視力受損，日常多有不便，凡事更以踏實為要。婚後育有二女，從此專責家務，一家四口仰仗先生薪資，生活簡約但和樂。今女兒皆已投入職場，壓力頓減，欣然感恩！

劉騰琰〈告別你〉

一個在寫作中尋找多巴胺的人。

淡水魚〈暗號〉

本名陳台樹，標準的上有老人要照顧，下有孩子要培養的夾心餅乾Ｘ世代。職業工程師，標準理工男。喜歡海，卻住在城市裡，只能在熙來攘往的擁擠中，想像自己是隻悠游於人海中的淡水魚。

董庭甄〈掌心的光〉

台灣藝術大學廣電系學士，是個把傷痕藏在文字裡，喜歡用創作擁抱世界的人。平時熱愛寫愛情小說溫柔虐讀者，卻沒想到阿嬤和螢火蟲更厲害，讓我得了人生第一個文學獎，我想是因為愛的光芒，在為我照亮遠方的路。

禾禾〈燈光下的等待〉

創作者，嘗試各種文體。

陳思齊〈房裡的光是藍月光〉

思想的思，整齊的齊，名字俗氣不是壞事，雖不突出但好隱匿人海之中。許多得獎人會在此羅列豐功偉業，緣無偉業，暫不獻醜。目前任教於高雄市立鼓山高中。

李淑貞〈西瓜錢〉

小時候住在竹北。喜歡暑假，聽著蟬鳴，彷彿時間會永遠停在這一刻。

1971年出生。台東大學兒童文學研究所畢業。曾任職千樹成林作文老師，現職暖字寫作教室，鼓勵孩子大膽寫故事。第一次獲得文學獎項。

柯方渝〈滅燭，憐光滿〉

台北市立石牌國中國文教師。一名喜歡沉浸在文字海中的海子。感受思緒在沉沉浮浮間的翻騰踴躍，能帶給我莫大的愉悅，願我的書寫能為正在閱讀的你，帶來一絲一毫的感動。

侯芷芸〈習字簿〉

目前就讀中正大學歷史系，正在阿里山下耕耘宋史。宋學啟蒙並受教於楊宇勛教授，寫作之路師承蕭雅文、蔡志偉兩位恩師。曾獲新北、桃城與玉山文學獎等。

林尊偉〈無無明〉

2000年生，一介普通人而已，沒有成就與高學歷。只想過得隨心所欲。

陳擎〈等門〉

本名何繡如，雲林縣林內鄉人，現為瑜伽老師。閒暇喜歡文學、音樂、烹飪與手作。

敏希〈外公的廚房〉

喜歡和孩子玩在一起的電視兒少節目企畫。寫作是個人對大人世界的觀察、自身文化的理解，和生命歷程的紀錄。曾獲得2024教育部閩客文學獎─客語詩社會組第一名，及連續八屆榮獲後生文學獎。