某日下班返家，看到電視購物台寄來包裹，外子說：「應該是爸爸訂購的健身環。」未幾，見外子拿著健身環，笑言：「爸爸多訂一個，說是要給親家母使用。」

母親與公公同樣患有巴金森氏症，除了藥物控制，特別需要透過運動減緩病程，改善身體僵硬、增加肌力，健身環的確是個家用運動的好選擇。

幾天後返家，我將健身環轉交母親：「這是我公公特別買的，妳一個，他一個，好好運動，不能偷懶喔！」畢竟器材有了，但意志不足是無法行動的。母親看來有些感動，叮囑我莫忘向親家公道謝。

再度返家時，正納悶原本放在桌下的健身環怎麼消失了？二姊突然開口：「這坐墊是媽用健身環時要坐的。」頓時鬆了口氣，原來有在用，差點誤會了呢。大姊湊巧也回來探視，一進門直接問：「咦？健身環呢？」「喏，掛在鐵架上，今天已做五十下，甭再問了。」我替母親發聲，母女仨哈哈大笑。

特別感恩公公，這種時刻還能想到也給母親來一份。顯然公公的美意分量十足，不單是母親，全家都受到感染，三不五時催促著母親動起來呢。外子還會對公公說：「你才做三十下，我岳母都做五十下呢！」期盼兩位長輩互相打氣加油，敞開心胸面對、接納罹病後的自己。