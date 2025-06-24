余蕙蘭／挑戰多多的社大日語課

「老師，我們沒打算考檢定，也沒有要求職啦……」有同學跟老師求饒。聽說讀寫樣樣被要求，老師教得好認真，有時還補充課本沒有的特例作為額外的紅利。但當她強調過的重點，班上二、三十位無人記得住時，挫敗明顯寫在有些微慍的清麗臉龐上，「老師，我們的腦袋都上了潤滑油，要背的東西沾黏不住啊」「老師，請在點名簿上註記我心臟不好，血壓偏高、跳過」……我們這些臉上有斑有皺紋、皮變厚的學生找起理由開脫毫不口軟，令老師啼笑皆非。

社大開得最循序漸進完整的外語課就屬日文，日語歌曲、觀光會話、櫻花舞……林林總總，學日語很夯，大概是因為日本是台灣人最愛去玩的國家，且認為日語漢字很多，較易學，銀髮族藉由學外語保持頭腦靈活、預防失智，旅遊時還可派上用場，何樂不為？在人生延長賽中隨興打，自己是球員也是裁判。

我的日語老師身材嬌小，總是身著灰黑色系，活脫是位一絲不苟的日本OL。當年以優異成績得到全額獎學金赴日留學，她治學認真，便也教學嚴謹。

隨機被點名念課文算是最簡單的，在黑板忐忑寫下不確定的答案，把肯定句改成問句，或同個意思如何用另一句子表達，才是挑戰；作業本的聽寫不只要寫答案，播放出來的題目也不能少，這些應該是很遙遠的學生時代記憶吧？不，統統是現在進行式。因此我經常捧著比A4紙還大的彩色印刷大字版的課本（還附生動插圖），乖乖地跟著點讀筆中發音清脆的日籍老師課前預習、課後複習。

儘管上課被點到做答會有些許壓力，可聽到同學讚美我回答「酒的價錢」，把數字說得跟日本店員一樣明快悅耳時，又有大大的快樂。我珍惜有延長賽的機會，且要穩扎穩打。親愛的せんせい（老師），把妳所有的變化球都投出來吧，我接招。