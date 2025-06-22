韋韋／全家都要做的事

生長在一個男女公平的家庭，大小家事都要平均分配，尤其是我們最討厭的，油膩膩、誰都不想進行的洗碗工作。因此在我的觀念中，家事是大家共同的事。

和先生論及婚嫁時，家事是婚前協議的一部分，誰煮飯，另一人就洗碗；不過先生很疼我，煮飯及洗碗由他一手包辦，他說：「因為『公洗發財』啊！」

台灣看似進步，依然有許多性別不平等的現象，尤其在家庭等私領域，女性仍然要負擔更多責任。「誰做家事」多年來爭吵不休，一有風吹草動常引發熱議。先生總會開玩笑：「都別吵了，若是我的話，絕對輪不到讓老婆把水打開的那瞬間！」

我們也從小訓練孩子，當孩子尚在牙牙學語的可愛階段，隨時想模仿大人的一舉一動，雖然洗得不夠乾淨，也能自動自發地幫忙，這時就是訓練的第一步。等孩子更大一些，會因為課業等外務變多，有時會裝聾作啞，或施行拖延戰術，這時先生便會表示「不洗碗，下頓飯就要用手盛裝食物囉」，因此孩子便明白家務是所有成員的責任。

久而久之，孩子自然會主動進行各項家事，包含收垃圾、曬摺衣物及掃地等。後來，老公買了洗碗機，把大家都不喜歡的項目交給機器，多出來的時間，就是珍貴的親子時間囉。