紫堤／彎腰是最美麗的姿態

因故和外子陷入冷戰，心情非常低落，也能感受到外子的悶悶不樂。兩人彷彿都在期待對方先認錯，但我們誰也不肯先低頭道歉，大概是認為錯不在己。

僵持多天，這樣的「室婚」讓人快要窒息。那天，大姊傳來一張問候圖，是紅綠色歪腰郵筒的圖片。兩個歪腰郵筒讓人看了很療癒，而圖上寫著：彎腰是最美麗的姿態。

真是一語驚醒夢中人，想想讓外子心情低落也非我所願，看他如此鬱鬱寡歡，更讓我的心情蒙上一層灰。再說我還有姊妹好友能訴苦，外子個性內斂，恐怕只能獨嘗冷戰之苦，氣悶恐怕更甚於我吧。大姊傳來的這張問候圖，讓我福至心靈，平時他亦對我體貼入微，只因意見與我相左，我就忘記他先前對我的好，是不是太忘恩負義了？我決定先遞出橄欖枝，問他是否願意利用接下來的假期一同前往他心心念念的墾丁民宿。聽到我先開口與他說話，他先是一愣，嘴角漾起一抹微笑，連聲應好。

就在從民宿回程的路上，外子看時間還早，便提議到四重溪走走。我們已好幾年沒有造訪，變化很多。讓我詫異的是，這裡竟然也有歪腰郵筒。我對外子說，此次能夠出遊還真是拜歪腰郵筒所賜。外子一臉疑問，聽完緣由，表示若是他收到這張問候圖，也會受到啟發，因為人的思想會有盲點，常得要有外來刺激才能讓自己頓悟。這倒是真的。

是啊，彎個腰服個軟又不損己身，卻能讓生活更加和樂，又何必執著於面子問題呢？大姊這張歪腰郵筒的問候圖，著實來得是時候啊。