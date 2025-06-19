梅子／約書亞樹國家公園之旅

前年五月赴美探親，女兒安排了約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）之旅，一家老小至今回味無窮。

這座公園因或疏或密散布著一棵棵拔地而起，像伸著毛茸茸的手在祈禱的約書亞樹而得名。除此之外，盡是一簇簇裸露隆起的巨礫岩壁或一顆顆宛如在玩疊疊樂的嶙峋怪石。公園景區遼闊，宛如一座大型遊樂場；由於同行的外孫未滿五歲，因此我們在公園內賞景、健行及攀爬石頭。

第一站來到由無數奇石推疊成像是一頂鴨舌帽的「帽子岩」健行，這裡是條平坦簡易的環狀步道，步道邊恣意開著無數的各色漂亮野花，小外孫發現一隻可愛的瓢蟲，為此興奮不已。接著我們前往「凱斯觀景點」，這處制高點海拔1576米，有360度毫無遮蔽的視野，觸目所及是高山殘雪、沙漠草原、峽谷荒山，非常壯觀。但風力強勁，我一邊貪心觀賞石縫中長出的叢叢紫色小花，一邊擔心步履不穩滑倒而跌落萬丈谷底中，有些忐忑。小外孫則是專心的觀察在小樹叢裡神出鬼沒、四處逃竄的蜥蜴，看得手舞足蹈、尖叫連連。

「骷髏頭岩」是我們最喜歡的景點。除了有造型似骷髏頭的巨石外，還擁有大量奇形怪狀、各具特色的巨石群，對喜歡爬石頭的小外孫而言，無疑就像是天堂。我們爬上跳下或在僅能容身的石縫中手腳並用攀爬前進。

沙漠的礫石粗糙、顆粒細小又硬又滑，雖然穿著登山鞋，小外孫仍不慎在跳下石頭時跌倒擦傷破皮而大哭，卻有不少的年輕「老外」，彷彿有輕功般的在陡峭的岩石中跑跳攀爬，著實令我讚嘆。

那天的最後一站，一下車就被成群嗡嗡作響的蜜蜂包圍，正納悶莫非是仙人掌開花嗎？後來才發現蜜蜂是為汽車冷氣的排水而來，真是有趣。「仙人掌花園」是由數以千計、嬌小可愛，像泰迪熊的仙人掌自然形成的神祕奇幻國度。儘管小心翼翼走在木棧道上遠觀，我仍為了取景而被尖銳的仙人掌刺扎到痛徹心扉。

直到現在仍對那個位於沙漠，看似一片死寂荒涼，卻處處充滿生機的國家公園記憶深刻，期待能舊地重遊，去露營、攀岩、看夕陽、觀星塵……去體驗大自然的神奇、造物者的偉大。