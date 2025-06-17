林櫻芷／娃娃國，寶寶心

聯合報／ 林櫻芷

布偶和小寶寶的可愛十分般配，自女兒出生以來，布偶的數量就如雨後春筍般冒出來，家中幾乎可以成立一個屬於她的娃娃王國了。

女兒在一歲十個月左右開始使用完整的句子與我們對話，掌握語言溝通能力像為她展開一片新天地，也和娃娃有了更多元有趣的互動。

坐這裡、鴨鴨坐這裡。」「一起一起，一起玩！」女兒總是將布偶的座位安排的井然有序，還會熱情邀請大家一起玩。出門旅行時，布偶們也會輪流陪伴，沒有誰會被遺忘或孤單。

女兒生活中學到的事都會用來照顧娃娃：念故事書、唱兒歌、輕拍安撫，她會為每隻娃娃蓋上柔軟的小被被，輕聲說：「睡覺一下，會回來。」這份細膩溫柔，是她對友誼真摯心意的詮釋。

女兒近來剛度過兩歲，接下來幾天，她都為娃娃們拍手高唱中英文版的生日快樂歌，她熱心為大家切積木蛋糕、插蠟燭，親切地招呼著：「吃蛋糕囉！」「媽媽，坐這裡，阿姆阿姆。」我正在旁邊錄影記錄，忽然也被笑容滿面的女兒遞上了一塊蛋糕，整顆心都被甜甜地融化了。

原先因為家裡被布偶占據許多空間，還覺得有些煩躁，現在卻只想幫這些玩伴找個合適的收納空間。因為，它們成為我看見女兒內心世界的窗口──這座滿載著溫柔、關心與快樂的娃娃國，是屬於的美麗風景。

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