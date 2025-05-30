家裡的高中生在學校闖了一個不大不小的禍，老師來電提醒，再犯就要校規處分。這可把脾氣火爆的妻氣炸了，狠狠地數落一番。高中生意識到自己犯了錯，過程中滿臉愧疚地頻頻道歉，但也忍不住抱怨那位打小報告的同學。身為理性的慈父，我燉了鍋心靈雞湯開導她。

「如果不是同學去告狀，妳是否覺得這樣沒關係？反正老師不會發現？」我問。「對。」高中生老實回答。我又問：「那妳不認為是這位同學讓妳有機會導正自己的行為嗎？或許她是妳的貴人呢！」高中生反問：「如果是你遇到這樣的人，也會這麼想嗎？」

放下手中茶杯，我對高中生娓娓道來那段往事。那也是我高中時代的事。我其他科目的成績都還不錯，只有數學這科，不管再怎麼努力仍不及格，在當時，高中可是會留級的，我一直很擔心高一要重讀一年。

當時班上有位數學成績高我一大截的留級生，大概常見我愁容滿面，有次告訴我別擔心，期末考他會罩我，到時等著抄他的答案就好。一時間心情就像溺水者抓住浮木，也真的鬆懈沒再準備了。那段時間就像他的小跟班，一直侍奉到考試當天。

他的座位就在我左前方，全程他刻意把考卷用雙手和身體圍得密不透風，別說是答案，我連他考卷的影子都看不到。整節考試我緊張到冷汗直冒，甚至胃絞痛。考完後我氣沖沖地跑到他面前質問他怎能說話不算話？他只回我一句：「是你自己不會的。」輕蔑的眼神、不屑的語氣，讓人氣衝腦門，直至今日印象猶深。

那時我展現超齡的成熟，把這口氣吞下，鬆開握緊的拳頭，轉頭默默離開。他的話讓我體悟到不該把自己的成績不佳歸咎到別人身上，況且這還是作弊行為。當天我回到家，馬上努力複習準備補考，後來也幸運地沒被留級。數學從此竟成為我的拿手科目，聯考還靠它贏過許多人並錄取國立大學。

當年若非他一句話點醒了我，數學或許會繼續是我的罩門，也許我仍渾渾噩噩地度日，現在興許將是不同的人生光景。所以，我一直把他當成生命中的貴人，直到現在。

聽完往事，妻取笑我三十多年前的往事能記得這麼清楚，根本是記仇。我笑著回答別人給的恩情是要記一輩子的！附帶一提，後來我的貴人，在高二那年又被留級一次，成為我的學弟。