孩子並沒有上安親班，督促功課的任務得由媽媽我自己來，除了訂正功課，還得不時充當考官。

這天，看到聯絡簿上寫著明日要國語聽寫，於是抓起課本，叫孩子隨手拿張白紙來個模擬考。

我陸續挑了幾個孩子可能比較陌生的詞彙，一邊用眼角看著他低頭作答。這樣一念一答的節奏，因為一個蹙眉困惑的眼神而中斷──顯然又被我抓到一個沒複習到的地方。

正準備叨念「就跟你說複習一定要仔細」時，看到他推至我眼前的答案，本來板起的撲克臉瞬間崩塌，看著他寫的「中期醫生」，笑岔氣地告訴他，我念的是「終其一生」。語畢隨口加上一句：「我要把這件事寫下來，以後又被你們兄弟氣到爆炸的時候，看看這四個字就不氣了。」

殊不知隔晚隨即派上用場，催促本應早早上床卻仍在東摸西摸的兒子，忍不住分貝愈來愈高。沒多久，一個小影子飄忽到我面前，扔下一張寫著「中期醫生」的小紙片。

好吧，大夫您這處方箋果真藥到病除，有厲害。