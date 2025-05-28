忻忻／一種味道

聯合報／ 文‧圖╱忻忻
一種味道。圖／忻忻
一種味道。圖／忻忻

古厝的禾埕排列多個大甕，內容物很單純，大豆、豆麴和鹽。屋主釀製醬油並不量產，僅授課讓民眾認識醬油製程，擺著大甕的三合院是授課場域之一。古厝結合醬油缸令我駐足良久，屋主妻子說，屋瓦有損壞，將採用堅固的日製紅瓦來修復。她不說我倒沒注意，如同欣賞一位氣質典雅的美女，怎會關注她臉上的一處缺損。古厝先祖勤墾的精就像甕裡的豆麴一樣發酵飄香，我從美麗的拱型側門向內按下快門，鎖住一種令人懷想的味道。

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