高素娟／細雨微光向前走

去年是糾結的一年，年初姊姊意外過世，留下無限感傷與懷念，我們還在努力接受現實，年末竟又傳來小妹健康檢查時發現乳房有惡性腫瘤的消息，幸好是初期未轉移，及時接受手術切除。

為了一勞永逸，醫師建議預防性化療六次，並服用抗藥物避免復發。小妹內心萬分憂愁，又怕我們擔心，開刀那天才悄悄在LINE上留言。趕到醫院探望，小妹提到化療的破壞力，不只是頭髮掉光、口腔破爛，思及孩子還在上學無人照顧，焦慮讓她無法入睡。

第一次化療後，小妹幾近崩潰，抗拒進入診間。醫師開了抗憂鬱及助眠藥物希望能減緩憂鬱症狀，或許是藥物的副作用，小妹整天頭昏腦脹，講話開始結結巴巴，彷彿換了個人，坐不住，手抖手麻，心情依舊在谷底。

去小妹家探望，她喃喃表示：「整棟大樓的人都知道了！一出門大家一直看我，覺得我是個怪人！」「別人只是隨意看看，沒有什麼意思！」看者無心，但小妹很在意外人的眼光，我們只能儘量陪伴，適時鼓勵。

讀大學的外甥女很貼心，住校的她，在小妹開刀後，天天通勤回家陪媽媽，原本不會做飯的她也開始下廚。「我告訴媽媽，我和妹妹會好好照顧自己，請她不用擔心。」懂事的外甥女在我鼓勵她時幽幽說道。

前幾天，外甥女傳訊表示：「媽媽有說笑話喔！」並特意撥打視訊電話讓我倆聊天，小妹靦腆地瞇起雙眼笑著，不再結巴，進步的程度令人欣喜。

俗話說「人怕病來磨」，誰都不想生病，希望小妹能用最大的毅力與信心撐過難捱的治療過程，在細雨微光中向前走，早日重拾健康與笑容，迎接嶄新人生。