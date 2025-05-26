高素娟／細雨微光向前走

聯合報／ 高素娟

去年是糾結的一年，年初姊姊意外過世，留下無限感傷與懷念，我們還在努力接受現實，年末竟又傳來小妹健康檢查時發現乳房有惡性腫瘤的消息，幸好是初期未轉移，及時接受手術切除。

為了一勞永逸，建議預防性化療六次，並服用抗避免復發。小妹內心萬分憂愁，又怕我們擔心，開刀那天才悄悄在LINE上留言。趕到醫院探望，小妹提到化療的破壞力，不只是頭髮掉光、口腔破爛，思及孩子還在上學無人照顧，焦慮讓她無法入睡。

第一次化療後，小妹幾近崩潰，抗拒進入診間。醫師開了抗憂鬱及助眠藥物希望能減緩狀，或許是藥物的副作用，小妹整天頭昏腦脹，講話開始結結巴巴，彷彿換了個人，坐不住，手抖手麻，心情依舊在谷底。

去小妹家探望，她喃喃表示：「整棟大樓的人都知道了！一出門大家一直看我，覺得我是個怪人！」「別人只是隨意看看，沒有什麼意思！」看者無心，但小妹很在意外人的眼光，我們只能儘量陪伴，適時鼓勵。

讀大學的外甥女很貼心，住校的她，在小妹開刀後，天天通勤回家陪媽媽，原本不會做飯的她也開始下廚。「我告訴媽媽，我和妹妹會好好照顧自己，請她不用擔心。」懂事的外甥女在我鼓勵她時幽幽說道。

前幾天，外甥女傳訊表示：「媽媽有說笑話喔！」並特意撥打視訊電話讓我倆聊天，小妹靦腆地瞇起雙眼笑著，不再結巴，進步的程度令人欣喜。

俗話說「人怕病來磨」，誰都不想生病，希望小妹能用最大的毅力與信心撐過難捱的治療過程，在細雨微光中向前走，早日重拾健康與笑容，迎接嶄新人生。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
藥物 憂鬱症 醫師 與病共處

逛書店

牙齒保健全書：一輩子用得到的牙齒治療與保健家用寶典

NT$ 336

財務自由，提早過你真正想過的生活：關於時間、自由、金錢、副業的實用思考

NT$ 300

華爾街頂尖操盤手的黃金投資法：7大獲利商品、2大操作手法，金融危機下的致富之鑰【附贈入門別冊：Mr.Market市場先生─台灣黃金投資，第一次操作就上手！】

NT$ 294

不辭職也能快樂！20年上班族不當厭世社畜，升級理想人生的工作法

NT$ 336

延伸閱讀

茉莉／在岔路之後

高素娟／細雨微光向前走

鍾育霖／發白的紅包袋

吳敬琳／捧扶自信，與身體和好

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。