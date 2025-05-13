曾慧芳／花邀

聯合報／ 曾慧芳

滿園的花，滿樹的花，是哪一個季節與怎樣的日照，讓花可以這樣奔放開懷。

第一次見到這麼多山茶花，粉紅、粉白、正紅，大朵圓面，小朵精巧，走過小徑，牆角一叢，再一叢，環繞成一個園林。花藝特別帶我看了一棵茶樹上的小茶花，那花瓣瓣緊擁，並未綻放，「應該要移植到對角的土堆，不過這樣也很美。」

我漫想，這若是在澎湖老家，爸媽一定會說這叢是「啞巴」。種瓜賣瓜營生的日子，佝僂歪扭的瓜，我們會自己留著吃，風味不減且往往更加甘甜。是植物的志氣，逆襲著人類的以貌取人。

老師煮了咖啡，端上生巧克力蛋糕，配傳統杏仁芝麻大餅，加熱過的零嘴起司條溫溫的。花間這一壺溫暖盛情，多教人竊喜。大圓桌前一方長窗，靜寂地集結了所有日光，再漫漫散開。正耽美於這浮生半日閒，不知掛在哪的鐘忽然叮叮噹噹響了，聽來像是時光的步履。

第一次看到山茶花，是在因特拉肯的街邊。當時我和三姊急著去買雷鵬墨鏡，導遊說商店五點關門，她已約好三點到勞力士店家，表示沒買沒關係，重點是來店禮，貴賓一人贈送兩根瑞士鐵製的小湯匙，是她極力爭取的，確實雕刻精緻。那是第一次遊歐洲，是如山茶花結實飽滿的四十歲，該紀念珍視的美好。墨鏡在鍾愛多年後，一次和姊姊帶外甥採草莓時在田野間遺失，遍尋無果，悵然不已。

讀小仲馬的《茶花女》是在高中時，若我多情地執著了茶花，是因其紅豔，也有雪白、奶蜜等色澤，朵朵盛放的同時，又兼顧出一樹的綠葉，煥發生命力的體面。

來到春城的第五個季節，我發現一樹繁花盛開時，葉子都已身先士卒落土，黃花、櫻花與木棉皆是，植物世界出演的生命本然，總連結承載它的根土，春泥護花綿延的是付出與守護，而山茶敘說一種花葉間的平衡，各自元氣淋漓的堅持，於我是一番美麗新世界的觸發。

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