柏芮／顛覆我三觀的多元生育

最近有三位朋友升級為祖字輩，她們的孫輩卻不是透過傳統的婚姻制度下得來的，讓我大開眼界。

友人Ａ提到她春節赴美，去幫和另一半同居的女兒坐月子。「好棒的消息！小倆口何時結婚的？」Ａ說：「沒有結婚啊，懷孕了就把小孩生下來囉！以後的事隨他們想怎麼樣就怎麼樣，反正我有孫子抱就好了！」

友人Ｂ說：「我女兒懷孕了。」我大吃一驚，連珠砲似地問了一堆問題：「什麼時候結婚的？怎麼沒通知我？爸爸是台灣人還是外國人？懷的是男寶寶還是女寶寶—─」Ｂ回答：「哈！妳問的問題和她告訴我時，問得一模一樣呢！」後來得知，她女兒沒結婚也沒交男朋友，純粹是很想要有自己的小孩，覺得年紀不小了，擔心以後就算結婚也不容易受孕，在經濟無虞下，便透過精子銀行借精生子了。

友人Ｃ的臉書有一天出現她女兒抱著一個小孩在客廳的照片，我好奇私訊詢問：「妳女兒和小孩的照片很可愛，小孩是她朋友的嗎？」Ｃ告訴我，她家女兒正在進行孩子的認養手續。「為何突然要收養這個小孩呢？」Ｃ回答：「這是她的另一半懷孕生產的！」我這才得知原來Ｃ的女兒組成了同性家庭，並且因台灣現行法律之故，只能採「繼親收養」的方式，才能合法成為另一半孩子的父母。

朋友的女兒們的生育經驗，顛覆了我的三觀。傳統上，結婚生子是正常的生育管道，未婚懷孕是件很棘手的事。但這三位女性充分顯現了獨立自主的想法。原來不必依附男人，女性不但在經濟上可以獨立，連生小孩這件事也可以擁有自主權。她們雖然目前都待在國外，我想台灣一定也有類似的情況，只是我孤陋寡聞而已。

三位友人在知道「我當阿嬤了」的過程中，所受到的衝擊必然不小，她們應該只是被告知，而不是被徵求同意的吧。不管願不願意，似乎都是我輩中人必須跟上時代腳步的一個事件，真是難為我們了！