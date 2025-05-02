浪潮退去後，岸邊大群大群的藤壺，靜靜吸附，漁人試著用刀刮下，藤壺身軀雖小，吸力竟強大無朋，在螢幕裡攀滿了一整片岩壁。

「媽，妳可以來我房間一下嗎？」妳的聲音在近處，低低的。

「不可以啦，又要幹嘛？」從螢幕上移開視線，我看見自己的吼聲如常震顫了妳，通常妳選擇後退。但這次妳頓了頓，話語大聲而強烈，收住了後退的腳步：「我那個……好像來了。」

在妳的聲音之下，很輕很輕響起的，還有十多歲的我的聲音。

初次浪潮隱隱拍打褲底之時，一向強悍好爭的我面對我的母親，以及怯弱畏縮的妳面對妳的母親，跨越二十多年，竟說出了同樣的話：「我那個……好像來了。」

其實底褲異常濕濡的剎那我便察覺了，有那麼點了然，卻難免猶疑。我的母親說：「褲子脫下來我看看。」

從不願在話語上忍讓半分的我，面對陌生劇變，也只能軟弱卸甲，尋求母親認同。

那一刻，武裝銳氣盡皆削弱，顧不上羞赧。

初次浪潮拍打心底時，激起的浪花本該衝撞堤防，漫天散落嘶吼，卻只為海岸鋪上大片白而透淨的毯，再而平緩的掀去。

多年前，在我褪下底褲後，母親只點點頭，確認了我的青春期。此後的日子，無數次的潮來潮去中，我一味衝撞拍打，都只成了透明虛軟的浪花，再無其他。

直到我也成了母親。

此刻，妳的母親感到罪惡，因妳正流淌著殷紅，捧著肚腹又痛又累。她知道妳的初潮終於到來，但她卻困在潮水欲退未退的掙扎中，讓浪潮拍打著幾近滅頂，不用妳褪去底褲或偽裝，她懂妳的處境，卻無力護持妳。

對比妳的母親總是對妳不耐，或許如她母親般的冷然是否更好？

螢幕裡緊攀壁緣的藤壺，無法靠自己移動，看似靜止固定，卻在水中幽幽伸出蔓足感測光亮，再在變暗時將蔓足縮回殼中。十多年來妳就這樣探測著周遭，在潮來潮去的明明暗暗裡，感測並依附著妳的母親，靜默生長。

初次浪潮拍打褲底的時候，妳伸出蔓足試探著，終於吐出了聲音，以為該有些不同，然而一切卻好似不會有變化，只任聲音靜靜飄落消失。於是這一次，妳不再躲回殼中，妳在沒頂的潮水裡宣告自己的存在，準備迎接生命中無數個潮來潮去。

螢幕中被刮下的藤壺，經過高溫炙烤後，竟會用盡全力吐出偌高水柱，那樣無聲而強烈。