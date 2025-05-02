為自己沖了一杯咖啡。啊，那久違的咖啡香！過去的十四天，我一口咖啡都沒喝。原以為對我這個咖啡控而言會是相當困難的事，沒想到每天經過咖啡機，心靜如止水，因為我知道自己有更高的目的──提供植入的胚胎一個純淨的家。植入後注意事項的單子上，建議避免的食物密密麻麻，我選擇儘量全部遵守；畢竟打針取卵都走過了，忍一忍口腹之欲又算什麼。

沒想到還是失敗了。

我知道第一次做試管就成功的人少之又少，何況我已經四十二歲。但，說不失望是騙人的。走出診所我忍不住哭了，先生安慰我，休息休息再試試。

當然啊，有媽媽友做了十二次試管，我怎能試一次就放棄？

其實我有個快五歲的孩子。有人問我為何還要這麼辛苦的想再生一個？因為和先生一起養育孩子的經驗太美好了。拉拔孩子沒有不辛苦的，但當妳有一個好隊友，當妳看到孩子對妳微笑，當餐桌旁充滿了全家人的笑聲，當看著孩子在我們中間心滿意足地睡著……都帶給我好大的滿足。我想要更多。

一到家，兒子跑過來，他不知道發生了什麼事，但他看著雙眼難掩紅腫的我說：「媽媽，加油！」我心頭一陣暖，把他抱入懷裡。媽媽會繼續加油，期待變成一家四口的那天。