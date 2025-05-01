小菱角／暴雨中的童心
春雷初響，細雨綿綿，雨後天晴，雷聲轟隆，傾盆大雨……前陣子的天氣五重奏，多變得不得了。
那天接完送托的兒子再去接兩個女兒，倏地下起大雷雨。她們上社團課的日子常遇到這樣的天氣，重重雨幕讓人寸步難行，途經土地公廟，低窪處已有大灘積水，強風襲來，我們和騎機車的路人停在原地，期盼暴雨能暫歇。可惜雨勢未減，枯等恐怕無用。此時，坐在推車上的兒子大喊：「好刺激！好刺激啊！」伴隨兩位小妞的尖叫，彷彿士氣來了，我童心大起，便喊了句：「衝呀！」一大三小蓄積氣勢衝入風雨，直往住家社區。
狼狽的天氣多半不會帶孩子出門，然而生活中總有不可預料之事，如何以幽默的心態面對，也是親子間共同成長的一課呀。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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