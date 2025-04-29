Tina／可貴的上司

懷孕初期，每天開車從頭份到竹東上班，得知懷孕時心情雖好，但一想到往返公司單趟約四十分鐘的車程，心情就不太美麗。憂鬱上身，提心吊膽，小心翼翼，深怕肚子的寶寶有任何的意外。

曾有一次，我剛開下交流道，前方車輛突然緊急煞車，後方車輛與我同樣反應不及，因而輕微擦撞。在那個行車紀錄器尚未發達的年代，對方急忙搪塞給我五百元就離開，讓我啼笑皆非。

所幸胎兒無事，但我下定決心要換到離家近一些的工作。深知懷孕期間找工作並不容易，多數公司不會任用「已懷孕很快便要請產假的員工」，不過，有一說是「懷孕時運氣會特別好」，我姑且試投履歷，果真有兩個面試機會。

第一間公司面試時相談甚歡，末尾經理問我：「有計畫生小孩嗎？我們業務很忙的喔。」一聽即知不合適，只能婉拒二次面試。要去第二間公司面試的前一晚，我輾轉難眠，一直想著要如何才能說服主管，即便懷著孩子我仍能貢獻產出。隔天尚未進入正式環節，我便主動出擊，表示已懷孕三個月，面試的協理微笑回應：「懷孕是件好事，我們部門每位女性都請過產假，妳不用擔心。」當下差點流淚。

我順利進入新公司任職，開車時間縮短，工作也得心應手，協理像座沉穩的大山支持著所有員工。孩子出生時，他還偕同太太到醫院探望，令我感動不已。

職場浮沉二十多年，深知好主管當真是可遇而不可求。儘管與協理共事僅有短短兩年，但他令我重建自信、開拓視野，是我可貴的上司，更是我人生中可敬的老師。