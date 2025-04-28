凝視鏡面，她將我的眉毛畫得很漂亮，但總覺得哪裡有些怪，討論許久，我們決定加粗眉尾。

塗上麻藥，開始第一次的霧眉，心中忐忑不安。我幾乎是沒有眉毛的，平常都用瀏海遮掩，否則那約莫五指寬的額頭，大風一吹便閃亮登場，再加上無眉，範圍更顯大了。

五十五歲時，見到有霧眉的朋友便會諮詢一下，她們都建議我去試試，說霧起來有精神又年輕。我仍猶豫，覺得有點貴，要不就是地點太遠。在霧眉的世界裡，我全然陌生，最怕的就是霧成蠟筆小新。

前陣子肩頸痠痛去推拿，見老闆娘有霧眉，照例隨口一問，老闆娘說出自她女兒小羽的手筆，還熱情地立刻將她請下來幫我諮詢。

小羽先給我看諸多作品，不同的臉型搭配不同眉型有不同的效果，她建議先幫我以眉筆試畫，並給家人鑑定看看再決定。返家後也拍照傳給朋友看，大受好評！

春節領到孩子給的紅包，年屆六十的我，決定讓自己「美麗」一下，立刻向小羽預約，如今額頭被「長」出來的眉毛給隔開，我也更有自信了。原來我的勇於嘗試，能換來這麼大的快樂。