靜心之道，徵文明日截止！

每日一睜眼，各種責任與繁雜事項便馬不停蹄而來，優雅從容成為難事，你如何替自己找回平靜心緒？歡迎寫下來與我們分享。

請在「家庭好時光」部落格「靜心之道」徵文底下留言，文長700字為佳，請另訂標題，文中務必附上姓名╱筆名及email信箱，明晚23:59截止。

此次徵文特邀請作家凌明玉、林佳樺擔任評審，優勝作者除致贈稿酬，還可獲贈家副編輯室選書１本。

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