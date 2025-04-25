端看這兩字就不是好事，人們常會聯想到無賴漢，不務正業，到處騙吃騙喝；也會聯想到詐騙集團施予詐術，使人財物受損；以及愛情裡的欺瞞……總而言之，這兩字被歸類於負面詞彙，應無異議。

社區裡有對恩愛的老夫妻，老先生罹患罕病，四肢無力，只能或坐或躺；幸好老太太身體硬朗，種菜貼補家用，又聽人說烏骨雞滋補，便養了一群雞，每日燉一隻為老先生調養。

一段時日後，老先生的病情漸有起色，但久病失去動力，連老太太想帶他外出曬太陽都難，不得不連拐帶騙，只求自家先生不要成為「植物」。

由於務農是老先生游刃有餘的活兒，她故意謊稱不懂肥料與澆灌的比例，也不知菜種合適的季節，老先生只好跛著腳，亦步亦趨跟著走到菜園，憑藉自身經驗在旁發號施令；不知不覺間，菜長大了，他的腳勁也練得很平穩。

傍晚時分，操場上，他在人群中散步，雖不像正常人一樣健步如飛，但是步伐明顯改善許多，身邊也不需要「護草使者」跟上跟下。

當人活在旁人的需要中，意志力特別強；當人活在希望中，求生的動力也一樣。之前老先生認為自己的病不會好，好了以後又不知活下去的意義，後來他發現自己還有本事，太太需要他指導，便努力復健。因此，當家人罹病，家人的態度至關重要，即便是拐騙仍是愛。