賽夏客／拐騙

聯合報／ 賽夏客

端看這兩字就不是好事，人們常會聯想到無賴漢，不務正業，到處騙吃騙喝；也會聯想到詐騙集團施予詐術，使人財物受損；以及愛情裡的欺瞞……總而言之，這兩字被歸類於負面詞彙，應無異議。

社區裡有對恩愛的老夫妻，老先生罹患罕病，四肢無力，只能或坐或躺；幸好老太太身體硬朗，種菜貼補家用，又聽人說烏骨雞滋補，便養了一群雞，每日燉一隻為老先生調養。

一段時日後，老先生的病情漸有起色，但久病失去動力，連老太太想帶他外出曬太陽都難，不得不連拐帶騙，只求自家先生不要成為「植物」。

由於務農是老先生游刃有餘的活兒，她故意謊稱不懂肥料與澆灌的比例，也不知菜種合適的季節，老先生只好跛著腳，亦步亦趨跟著走到菜園，憑藉自身經驗在旁發號施令；不知不覺間，菜長大了，他的腳勁也練得很平穩。

傍晚時分，操場上，他在人群中散步，雖不像正常人一樣健步如飛，但是步伐明顯改善許多，身邊也不需要「護草使者」跟上跟下。

當人活在旁人的需要中，意志力特別強；當人活在希望中，求生的動力也一樣。之前老先生認為自己的病不會好，好了以後又不知活下去的意義，後來他發現自己還有本事，太太需要他指導，便努力。因此，當家人罹病，家人的態度至關重要，即便是拐騙仍是愛。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
相處之道 夫妻之間 復健

逛書店

【實證醫學 完整解析】糖尿病緩解心法：從減藥到停藥！肉菜冷飯定時定量飲食，讓你穩血糖、降三高、減體重！

NT$ 385

消脂肪肝、抗四高　最強半醣飲食＆7分鐘間歇運動

NT$ 336

底層邏輯：看清這個世界的底牌

NT$ 280

菲式思考：從22K到頂尖，一個交易員逆轉人生的關鍵思維

NT$ 350

延伸閱讀

凌明玉／夫妻談話的田野調查

賽夏客／拐騙

秋花／今日遇到天使

凱莉貝／診間烏龍

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。