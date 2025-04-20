陳延興／望著孩子背影的父親

那個周日早晨，頂著凜冽的寒流低溫，駕車載著大四的兒子前往朝馬轉運站準備北上。開學前他想提早到校準備課業，我們儘管不捨，也只能把握最後的片刻相伴。

下快速道路等紅綠燈的同時，看到偌大的名表海報，秀出一張父親牽著小男孩踽踽而行的背影，心中百感交集。

已經多年未搭乘統聯、國光號客運的我，眼簾映襯出諸多年輕時的回憶……

獨自搭車前往新竹讀大學、赴高雄當兵兩年，或是到台北參加活動，也曾在高中時和同學瘋狂地搭客運到淡水線追最後一班火車。倦鳥返鄉時，常麻煩家人前來車站接我。望著兒子青春洋溢的臉龐，這才發覺自己不知不覺間成為接送子女返鄉的長者。就像我一直很喜歡的那首歌，張信哲〈時間都去哪兒了〉的歌詞：「時間都去哪了／還沒好好感受年輕就老了／生兒養女一輩子／滿腦子都是孩子哭了笑了……」

的確，過去十餘年接送孩子上下學、補習或外出，以及等著延遲下課的孩子之際擔心因臨停而被開罰單，儘管時間漫漫卻絲毫不覺疲累。等到兩個孩子都上大學，進入空巢期，更加珍惜子女返家相聚的日子，一旦時間許可必定主動接送他們，就像我對女兒說的：「我是你們的Uber。」感受身為父母陪伴子女的甜蜜。

每每望著孩子下車道別後自信向前的背影，我知道他們正在朝自己的理想前進，身為父親能做的，就是珍惜每一次相處的分秒，溫馨陪伴與盡己所能提供他們支持。