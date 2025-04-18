李建緯／小外甥賦予的甜蜜

在臉書回顧多年來的照片，除了親友聚餐照、旅遊風景照，便是一張張記錄小外甥成長的照片了。

每當他回外婆家，身為舅舅的我自然得肩負陪玩任務，小男生一路玩塑膠恐龍、車輛模型到收藏電玩甲蟲牌卡，不亦樂乎的模樣令人欣慰。活潑外向的他，也喜愛戶外活動，除了溜滑梯、盪鞦韆，我們會拋接棒球，待他進了幼兒園，慢慢能踢起更進階的足球了。

為讓他親近自然，我有時會刻意帶他到校園內的大樹下玩沙土與落葉，而他小小年紀就能在一小時內堆起如小山般的沙丘。

心理學家佛洛伊德曾指出，童年對人的一生具關鍵性影響，擁有幸福的童年應是孩子的基本人權，很慶幸外甥與我都有快樂的童年，更感謝多年來有他陪伴著我，讓我享有扮演人父般的角色甜蜜。