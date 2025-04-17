雨無差別降落在我的煩悶之城。

世界淡了一個色調，擾攘也是。那些其實並不重要的事一瞬暫停，我打開落地窗，空氣懸浮著上古的氣息，PanSci粉絲頁解釋那是被岩石封存的植物油脂，乾燥蟄伏大段日子後，經雨甦醒，為整個文明安神。

雨如果下得更大就好了，最好在夜晚，一面一面疊加的雨幕是一層一層的輕撫，意識消融，分解，沉澱。

無雨的日子我用串流張起自己的結界。打開Spotify搜尋Dan Gibson’s Solitudes，加拿大籍的丹用一輩子將大自然的聲響刻進音軌之中。我反覆播放的是〈Woodland Rain〉及〈Thunderstorm in the Wilderness〉。滿滿一小時的雨淋、狂風、大雷雨，雜質剝離，自己重新是新的。

丹也採集海，《Ocean Surf Track》整整七十分鐘的浪濤拍岸。但從小迄今我都住在離海半小時之地。往往是深夜，踩著油門的我如風如電，抵海。

黑夜的海總閃爍著豐饒清晰的靜謐。

我會走到離水很近很近的地方。海濤襲來，遠去；輕撫，遠去；一波一波推送。在只自己一人的沙灘，音軌所難以還原的，是海濤離岸時氣泡破裂的聲響。細細碎碎，像蚌殼與海蟹的集體嘆息。像童年用一整個下午聽著冰淇淋汽水，那晶瑩泡泡的小小逃逸。

日子繼續，煩惱與疲憊繼續無聲無息疊加，疊加，疊加。那是一個無雨的日子，日光太過強烈的曝曬著，所有缺點與力有不足都無處遁逃。我坐在筆電前，清楚理解何謂治絲益棼，知道自己會繼續枯坐幾小時，而線團愈來愈亂。

然後明日重複今日。

我刷地站起，拿起車鑰匙，油門踩得比平常更遠一些，到一個此前未曾的海灘。

那是日光開始變色的下午，我呆呆坐在堤防，被自己的泡泡困住。風彷彿吹著，或其實，風叩叩叩叩鍥而不捨用力拍打著我。下意識我將本來駝著的背打直，緊繃的肩自然下垂，雙手置膝。一吸，長長一吐；慢慢地吸，更長更長的一吐。

淤積的開始流動，突然感覺到今天的風是清涼的，若有冰晶，陽光柔柔敷在自己身上。一直捂在耳朵上的什麼鬆脫了，遠遠地傳來整個海灘人們的快樂，那裡面有彈珠汽水，有沙堡，有奮力甩水引發眾人尖叫的狗。

我睜開眼，世界亮的像剛被開採出來。人生依然亂而龐雜，我或許能找出線頭。