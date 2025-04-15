真然／光影中的親情守候

去年夏天，母親被診斷為失智症初期。醫生的話讓全家人不知所措，擔憂她的記憶力會逐漸退化，也害怕她的生活失去了品質。我們逐漸接受，也了解陪伴才是最重要的。我知道，要用更溫柔的方式去面對母親的改變。

母親的記憶開始出現斷層。有時她突然忘記熟悉的字詞，有時困惑於時間：「今天是昨天嗎？」她的身體比從前更瘦弱，偶爾因為忘記如何穿衣或找不到東西而焦慮不安。這些改變讓我無措，也提醒我要慢下來，珍惜與她共度的每一天。

為了讓母親感受到更多溫暖，我常找一些小物品來逗她開心。午後的陽光透過窗戶灑落，將窗台上的黃金葛鍍上一層柔和的金邊。那天，她坐在窗邊，手中拿著一個小巧的蠟燭，造型像極了剛出爐的蛋糕，有鮮奶油般的飾邊和粉嫩草莓點綴。她驚喜地端詳，臉上帶著些許疑惑，問：「這是真的嗎？可以吃嗎？」我笑著告訴她：「這是蠟燭，點燃它就會有光哦。」陽光映在她略顯粗糙的手背上，刻劃出生命的紋路，而她的笑容純粹又溫暖，像陽光一樣，照進了我心裡。

失智症的到來像一場漫長的考驗，改變了母親的生活，也改變了我們的步調。但它也教會我如何用心陪伴，在短暫的片刻中找到永恆的幸福。母親的笑容如午後陽光灑下的一瞬，讓我感受到生活中的溫暖與希望。

陪伴不需要精心的安排或特別的形式。有時，只需要握住她的手，陪她聊些日常瑣事，或者讓她感受一個小驚喜，就足以帶來安心。

光影是短暫的，但親情卻是永恆的。無論未來如何，我希望能一直陪伴母親，讓這些光亮成為我們共同走過每一天的印記。