廖雅茹／霸道老婆的悔改

那天，和先生一起觀賞YouTube頻道「M2檔案」中的一起事件，該集講述一位大學副教授用電線勒死妻子，不尋常的是，不論兒女或外人紛紛挺身為副教授求情，原來因為被害者平日跋扈的行徑，讓旁人對加害人深表同情，覺得是長期受欺凌才會犯下不可饒恕的罪行。

看完影片，我挽著先生的手臂，說：「你看那個老婆對老公那麼苛刻，我對你可好多了。」

先生出自純樸的基督徒家庭，加上他本身性格開朗、感情豐富，婚後對我寵愛有加，讓我過上多年「霸道女王」的生活，姊姊還曾開玩笑地向我討教馭夫術。但去年起，我覺得有些不對勁，先生依舊配合度高，溫度卻打了折扣，偶爾會抱怨我朝令夕改讓他無所適從，某次甚至說：「以後我在天堂不要跟妳住，要住在隔壁。」

一開始，我對先生的反應很是不滿，但後來危機意識激發了自省能力，識時務地「改邪歸正」。

首先調整的是表達方式，說話儘量避免命令式口吻或咄咄逼人，並善用我們家遺傳的「類娃娃音」優勢；再來是在生活中適時肯定先生的付出，而非把他的任勞任怨當成理所當然，有時也發揮觀察力，主動幫忙做些小事讓他驚喜。

在先生出現失誤的時候，我克制自己馬上追究他檢討原因、制定未來防錯機制的衝動，學習用他對待我的方式，平靜地說：「沒關係，再補救就好了。」只是還達不到先生的高EQ境界，能說出「老婆比＿＿（弄壞的東西、因失誤造成的損失等）重要多了」這種話。

雖然我仍處於「未完工」階段，不過先生已感受到我「改過自新」的誠意。我想，有一個這麼優質的範本在我身邊，應該會讓施工更順利吧！