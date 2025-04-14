兒時的我很想養狗，但老媽不同意，千篇一律地回覆：「好啦！等妳長大了，嫁妝是一隻狗。」二十四歲那年，我結婚了（別誤會，不是為了狗，是為了愛），我問她：「我的嫁妝呢？小時候妳說我的嫁妝是一隻狗。」她愣了一下，沒想到看似遙遠的玩笑話竟轉瞬間成了現實，隨即爽快地表示隨我挑，一切所需的用品花費，她包了。

現在，我也當媽了，女兒常向我提出要求，說想養一隻貓。看著她懇切的小臉，我同時看見兒時的自己。我一邊摸著躺在沙發上翻肚睡懶覺的「嫁妝」，清清喉嚨，模仿老媽當時有點敷衍的語氣，加上一點回憶及微笑：「好啦！等妳長大了，嫁妝是一隻貓。」