你是否想過，自己在孩子心中的評價如何？是好還是壞，抑或是被幻化成某種肉食動物……我不曾想，也不敢去想。

期初的家長說明會，班導微笑著走到我們面前，拿著一疊資料夾。「現在發給各位家長的，是孩子對你們的考評和心裡話，請各位讀一

讀自己在孩子心目中的模樣。」他一邊發資料，一邊輕聲提醒：「要做好心理準備哦。」教室內頓時靜如圖書館，氣氛變得詭譎不安，除了班導掛著微笑，家長的表情多半顯得僵硬複雜，彷彿手上拿的是判決書。

我忐忑地翻找女兒寫給我的那一頁，心跳不自覺加快，緊張地依序閱讀。

你希望爸爸擁有的特質：活力。因為爸爸在家時看起來很累，我希望爸爸能多陪我玩。

你想道歉的對象是：爸爸。因為我在看電視的時候，無論你問什麼我都隨口回答好，但其實我沒在聽，會一直讓你生氣。我學到聽別人說話時要專心。爸爸對不起，以後你說話我會好好聽。

你想感謝的人是：爸爸。因為爸爸會編故事講給我聽，這些故事很好聽，有時候也很好笑。有這樣的爸爸，我很開心，我愛我爸爸。

你想送給爸爸的無形禮物：開心。因為爸爸的眼睛不太好，所以我希望爸爸即使眼睛不方便，也能永遠開心。

一遍遍讀著女兒用鉛筆寫下的歪扭字跡，沒有我擔心的責難批評，取而代之的是孩子簡單而純粹的情感，一排排文字在眼前跳動，是一句句甜言蜜語。