林櫻芷／一起歡笑的午後

即將滿兩歲的女兒活潑愛笑，我們常帶她到附近的公園玩耍，見證了許多短暫卻真摯的孩童友情，在午後金黃的陽光下閃閃綻放。

在眾多遊樂設施中，女兒最喜歡玩溜滑梯，年紀還小時，只能由我們抱著她滑，近來她已掌握訣竅，能讓我們帶她排隊，再獨自向下滑。我們陪女兒上樓梯下滑梯進行了數次，忽然，我的衣角被一名約莫七、八歲的女孩輕輕點了點。

「我可以和妹妹一起玩嗎？」她用手指向女兒，禮貌地詢問我。

「可以啊！那我們不玩太危險的設施好嗎？」

女孩開心地點點頭，然後主動牽起女兒的小手，笑著前往溜滑梯的樓梯口。她們輪流滑，女孩滑得很快，會在底下等待女兒，再一起慢慢走回去，遇到比較長的滑梯，她便會護著女兒一起滑。

原先還有些害羞的女兒，也開始呵呵笑起來，用她的奶音對小姊姊說：「再一次！」

時間悄悄流逝，當我們準備帶女兒回家時，她們還沉浸在遊戲的歡樂裡。女孩知道我們要離開後，用力地揮了揮手。

「謝謝阿姨！我很喜歡跟她一起玩！」女孩笑得十分燦爛，我不禁想，或許孩子的純粹，真的能讓他們無須過多言語，就能成為心有靈犀的好朋友。

女兒即將離開遊樂場時，忽然想到什麼似的回頭張望，像是在尋找什麼。「姊姊？姊姊？」我想，我們雖然沒記下那名女孩的名字，卻留下了相逢的溫度。