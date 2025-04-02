【家庭好時光‧部落格徵文】靜心之道

聯合報／ 家副編輯室

每日一睜開眼，各種責任與繁雜事項便馬不停蹄而來，優雅從容成為難事，你如何替自己找回平靜心緒？歡迎寫下來與我們分享。

請在「家庭好時光」部落格「靜心之道」徵文底下留言，文長700字為佳，請另訂標題，文中務必附上姓名╱筆名及email信箱，4月27日截止。

此次徵文特邀請作家凌明玉、林佳樺擔任評審，優勝作者除致贈稿酬，還可獲贈家副編輯室選書1本。

●詳情請見：http://blog.udn.com/family123

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
家庭好時光‧網路徵文

逛書店

帶人高手

NT$ 336

肩、頭、腰、脖痛完全消除！上班族痛點與疲勞根源一次找出，日本脊椎醫教你從體內放鬆的最強訣竅

NT$ 294

窮查理的普通常識（紀念典藏版）：巴菲特50年智慧合夥人查理．蒙格的人生哲學

NT$ 350

探索我國上市上櫃公司永續行業分類：參考SASB新行業分類（SICS®）V2.0

NT$ 0

延伸閱讀

廖文麗／老戲院吹熄燈號

李月治／心要慢

【家庭好時光‧部落格徵文】靜心之道

觀景窗

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。