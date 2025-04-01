「我這次沒到報名……」阿滿在寫作班群組裡寫道，加上哭臉貼圖。我不禁慶幸自己手腳快，在限額二十五名的老學員中搶得一席！

寫作班成立十幾年來，大多是附近的婆婆媽媽參加，唯二的辣妹班長會準備香醇的咖啡、紅茶，老師或同學時有分享旅遊伴手禮，歲末有每人帶一菜的跨年聚餐。其中有幾位媽媽先後得了大小獎項，主辦單位和老師高興地記在榮譽榜。有些婆媽志在聽課，早已習慣春秋兩季的周日下午來薰染一些文學氣息；當討論到在地古早史時，阿嬤們以鏗鏘有力的台灣國語踴躍發言，有如活字典，令人敬佩。寫作班後來也有些學員轉搭一個多小時的捷運來上課，更吸引將要會考的國中生參加。

七十八歲的美華姊是元老級學員，多年前她的老伴去世時，大夥兒鼓勵她把傷痛寫出來；一篇懷念故鄉的文章曾經登上副刊，她謙虛表示：「寫得不好啦！」她是可親的大姊，有時拿手縫的擦手巾和提袋分送，平日騎摩托車四處做志工，照顧比她還年輕的人。怎知在疫情末期中風，我們下課後相約去看她，不管是在醫院病床邊，還是她家客廳，都爆出歡樂笑聲。有次老師瞞著她出現，美華姊激動落淚，我們抱著她安慰：「趕快好起來，一起去上課！」

美華姊在停了幾季後，終於坐著輪椅，由移工推來上課。但右半邊手腳不給力，懊惱著無法再提筆了，有同學建議可以用手機錄音，我們再幫她繕寫。不知後來怎麼樣了，但她能來聽課，多些和外界的互動都是值得慶幸的事。

群組沉寂幾天後，美華姊打破沉默：「阿滿，妳來參加比我有意義，我現在不好寫作了，讓妳們能寫的人來上才對！」並在報名表上刪去自己的名字，後來陸續有幾位同學自動退出，補上美華姊，一時「我讓」「我有事」「新接了工作，無暇參加」讓來讓去、LINE來LINE去。僅剩的名額空懸多日，最後是一位私下感嘆沒報到名的同學，被知情者公開唱名才報名。

讓名風波至此圓滿結束，感覺寫作班不只是寫作班，更是個溫馨有愛的大家庭。老師在群組裡點評這是「孔融讓梨」，同學俏皮回應：「2024年『貪』字獲選代表字，本班今年無疑是『讓』字代表。」所謂「相讓呷有春」，就讓我們讓來讓去上課，也讓沒報上名的向隅者偶爾旁聽一下吧！