彤彤媽／賣不多卻賺很多

小學六年級的女兒彤彤，為了學校將要舉辦的二手市集，興奮地把家中玩具翻了遍，絨毛娃娃、紙黏土，還有多達五、六十張的貼紙，不但仔細分類，並動手做了「貼紙大拍賣」的招牌，忙得不亦樂乎。活動前一晚，還特別找我演練一番，顯見她對此事的重視。

二手市集熱鬧登場，由於場地空間有限，各班商品僅有三張桌子能擺放，彤彤準備的貼紙只能疊在一起，而她設計很久的招牌也無處可安放，看著她站在攤位前的落寞表情，就知道生意並不好。

正當媽媽我尚在煩惱要如何幫忙之時，卻看見原本安靜站在攤位後方的她，主動拿起商品，和同學出發向客人推銷。我偷偷跟在後方，他們一開始連遇到幼稚園的小朋友也不好意思說話，默默走了幾圈才敢開口，可惜不斷被客人拒絕。但他們沒有放棄，走到我的腳都痠了，終於有人買了一張十元的貼紙，他們興奮地擊掌，露出久違的笑容。

放學之後，我詢問彤彤今日生意如何，她說連一百元都沒賺到，還模仿了很多小朋友拒絕她的表情，有的轉頭就走、有的害羞地說不要，甚至有翻白眼的。她還說，這日最大的收穫就是理解到錢好難賺。但我想，他們賺到了被別人拒絕的失敗經驗，賺到了再三嘗試的勇氣，更賺到了難得的一段回憶，誰說賺得不多呢？