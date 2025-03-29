水蜻蜓／放手讓孩子飛翔

整理家中舊報紙，看到一篇舊文，作者高素娟的〈該讓孩子出國深造嗎？〉，讀畢，內心湧起許多思緒。每個孩子都是獨立的個體，我們不能也不應限制他們的發展，因為人生是一場個人旅程，而父母的角色應是引導與支持，而非設限與約束。

當年，我也曾懷抱出國深造的夢想。那時的我對未來充滿期待，渴望走出熟悉的環境，開拓更廣闊的視野。我知道自己的英文很爛，二專畢業後，同學們紛紛就業，只有我瞞著家人直接進入補習班，報名插班大學考試。我知道只有考上外文系，畢業後才有機會出國。後來我的計畫被哥哥發現，母親得知後，對我要離家的舉動相當不諒解，說到激動處甚至眼眶泛紅，當她的眼淚落下，我遲疑了，作為孩子的我，當時並沒有勇氣去違背這份情感。最終，我選擇留在家鄉繼續工作，放棄插大考試。

很多年以後，兩個孩子陸續離家北上讀大學，我告訴他們，大學只有四年，「假日可以不用常回家，好好運用這四年的時間，千萬不要浪費。」女兒在大一下加入學校交通隊，因表現優異，大二被遴選為交通隊隊長，成績優異的她並在大四時赴美當交換生。兒子大一時則報名四個社團，大二時和同學組成樂團，到處參加比賽和表演，還曾獲得全國大專盃比賽的第一名。

女兒回國後繼續完成研究所，目前在中研院任職。而學3D設計、自行接案的兒子，北漂多年後，去年選擇暫時搬回家中工作。我們都知道，將來他還是會再離開家裡，所以在家的時間，我們都格外珍惜。

歲月荏苒，年過半百的我如今生活過得算安逸，身邊有愛我的家人與朋友，內心深處卻存有一絲遺憾。偶爾夜深人靜時，我會想，如果當時母親能夠放手，或者如果我能更加堅定，也許結果會有所不同。然而時間無法倒流，人生沒有假設，只有向前走。

其實，我並不後悔自己的選擇，人生本就由無數選擇所組成，每一條路都會帶來不同的風景。因此，我想對所有父母說：每個孩子終究是獨立的個體，他們有權選擇自己的未來。我們能夠做的唯有照顧好身體，過好自己的生活，讓晚輩不用過度擔心。

放手並不代表不愛，而是讓他們有機會去闖蕩、去成長，去體驗自己的人生。人生的價值並不僅限於某一條道路，而是取決於我們如何走好自己的每一步。