月明星稀，居高臨下從大廈頂樓俯瞰，萬家燈火，星羅棋布，璀璨熠熠，猶如漫天星辰散落城市，千里繁華。

良辰美景可惜不是人人沉醉。有人是習以為常，興致索然，有人則心不在焉，神遊物外，好比身邊的娘親就屬後者。遠嫁鄉下數十年，自從萌生搬家念頭，引頸翹望，殷殷期盼新屋能與親人為鄰，只是不免踟躕，習慣了鄉村矮房，能否適應都會的高樓？畢竟身無萬貫財，在市中心可置辦不了獨棟透天。恰逢表弟購屋，天降良機，趁著闔族參觀機會一探究竟。

不看不知道，這一探猶如發現新大陸。驚奇始於佇立巍峨大門前，伸手推開金屬雕花門把，入目寬闊大廳，四周綠植藤蘿葳蕤，屋頂垂掛宮廷水晶吊燈，大理石地磚光可鑑人，一派輝煌氣象，徹底顛覆傳統公寓入門即樓梯間的老舊印象。在無限好奇和驚嘆中，踩著絨毛厚地毯，順著壁燈指引來到住家，雀躍開門，卻是和大廳豪宅成反比的「好窄」。

如果以入住飯店的心態，精巧格局，可謂小而美，可對長期居家而言，一目瞭然的斗室未免逼仄，尤其和大廳闊綽的天壤之別，反襯得更為壓抑。

兜頭一盆冷水，首次造訪大廈的媽媽很是不解，大廳只不過路過，為何本末倒置，盡將功夫浪費在無用之處？心緒未平，一波又起，接著發現這裡有樣生活必備品，名為磁扣，狀似鑰匙圈，乍看不起眼，實為一種感應式鑰匙，從進大廳、途經中庭、出入電梯間、按樓層鍵……一路上門禁無所不在，沒有它寸步難行。

這讓她先是詫異，這年頭大樓內部竟如深宮禁院，重門深鎖，層層防範；而後又是皺眉，講究的居安設計，防盜門體貼地關門即上鎖，萬一她老人家恍神遺忘鑰匙，困在固若金湯的走廊，豈不上天無路入地無門！分明是自個兒家中，硬生生竟有種被當賊防的怪異……

滿懷憧憬去，一腔鬱悶回。從此好似醍醐灌頂，心如止水，任憑建商廣告文情並茂，皆是浮雲。此一時彼一時，這會再看自家老宅，矮房雖陳舊、鄉下雖不便，起碼出入自由，毋須憂懼困坐孤城，當真金窩銀窩不如自己的狗窩！