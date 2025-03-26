小鳥閱讀／與孩子的精心時刻，就在管樂節

去年十二月邁入三十二周年的嘉義市國際管樂節，我提議讓孩子們自行圈選想聽的演奏會。管樂節期間，不管颳風下雨，我都騎著機車陪同他們前往欣賞。令人欣喜的是，孩子們表達了「不願意走，要留到最後聽彩蛋曲」的意願，這份熱情讓我相信這些年的努力是值得的。

有時孩子們也會表示無聊、想去玩耍，或表示肚子餓而不想參加，這些理由讓我陷入兩難。如果強迫參加，可能會影響他們對音樂的印象，於是，我決定不煮晚餐，帶他們在星月交輝的夜晚享受美食與音樂。奇妙的是，當他們被餵飽了，便能靜下心來享受音樂會。

趁著演奏會的空檔，我們分享各自最喜歡的曲目。他們開始表達自己的想法，對陌生的音樂產生新的連結。有次，孩子在表演時發現我淚濕了口罩，詢問我：「媽媽，你怎麼了？」我低聲回答：「噓！等會兒再跟你說。」

令我印象深刻的是日本的「大洗高校吹奏樂部」與「武生商工高等學校吹奏樂部」，他們的職人精神在音樂中展露無遺。演出中，經典的變換隊形和熱情的演奏，表演者的神情和對音樂的執著讓我感動不已。

寒冷的天氣裡，台上的表演者抬著各式管樂器，既走位又吹奏，再加上舞蹈表演，整場演出充滿活力，約有十首曲目，無一不變化。鼓手則背著五個小鼓，展現了鏗鏘有力和快速連擊的精采表現。謝幕時，樂手們露出燦爛的笑容，熱情地向台下觀眾揮手道別。

我對孩子們說，這些演奏者遠道而來，我們更不能缺席，這樣未來才能吸引更多優秀的國際樂團來嘉義演出。而媽媽那時流下的淚水是因為感動，希望這股音樂的感染力，能在他們心中留下印記，體會到音樂無國界的魅力。