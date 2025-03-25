家裡的架子掛著一個不起眼的大袋子。對我們來說，那是普通袋子；但對兒子來說，那是他珍藏的「再利用寶物袋」。

一切始於某次他聽我讀了一篇幼兒雜誌的動手做玩具文章，那之後，每當我準備將塑膠瓶或紙筒丟進回收箱，他總眼疾手快地攔下，並表示：「這些東西可以再利用，我要做玩具或做科學實驗！」

他的熱情超乎我想像，大袋子愈裝愈滿，甚至有第二袋、第三袋熱鬧登場。某天，望著愈來愈蓬勃發展的「寶物袋隊伍」，不禁懷疑家中是否即將成為回收場。無奈之餘和他約法三章，寶物袋既然叫「寶物」袋，就表示是珍貴稀有的，只能有一個，當寶物袋裝不下時就必須忍痛割捨，除非已成功做成玩具或完成實驗空出位置，才能再補充新材料。

這樣的協議讓袋子維持原樣了一陣子，畢竟，對一個孩子來說，一時半會兒要憑空做出玩具並不容易。直到家裡多了一本科學實驗書，像是一把打開創意寶庫的鑰匙，兒子和先生聯手化身為小小科學家和助手。從製作水龍捲到空氣大砲，再到潛望鏡、萬花筒和氣球車，他們的實驗花樣百出。每一次成功的製作，不僅讓袋子裡的材料減少，也讓兒子的眼睛發亮，彷彿他的「寶物袋」真的藏有無限可能。

這個袋子，裝著的不只是再利用的材料，還裝滿了孩子無窮的想像力與對世界的好奇心。我時常想，或許它也是對我們大人的提醒：看似無用的東西，只要經過一雙雙巧手和一點點心思，便能成為新的寶藏。

我希望，我心中也能有這樣一個「再利用寶物袋」，提醒自己不斷發掘生活的創意與美好，並記住，對世界的好奇永遠比我們想像的更有力量。