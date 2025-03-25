王翔正／藝術是種生活

兒子近來迷上繪畫，每星期最期待的無非是周末的繪畫課，特別是他從小就有些許潔癖，儘管每回塗鴉都弄得滿身是顏料，仍樂在其中。從用色大膽又繽紛的畫作中，感覺得出他對生活充滿熱情。

家中牆壁妝點了不少他的創作，為質樸房屋增添些許人文氣息。約書亞有云：「屋中有畫，等於掛了一個思想。」此話讓我不禁聯想，兒子的畫作風格，有時抽象的常讓我摸不著頭緒，直的橫的看不清楚，但他總能口沫橫飛地介紹畫作內的人物、意境及用色，甚至情境中還包含我睡前講述的故事，可見孩子的觀察力十分敏銳，只要善加引導，便會有意想不到的結果。

一開始，我和妻子曾激烈討論是否要培養兒子往繪畫路上前進，兩人意見南轅北轍，因為在大多數人的印象裡，藝術創作者的職涯發展需要倚靠伯樂欣賞，薪資不固定的情況下很難養活自己。

後來思及藝術家培根曾說：「畫畫不是為了生活，而是為了活著。」以及作家洪蘭在書中亦闡述：「情緒與動機為學習事物的二大要素。」從不愛運動的寶可夢迷即可觀之，為獲取寶物、揪團攻打道館，能夠步行十數公里，足見學習動機的重要性，若一味要求孩子的學業成績，從而扼殺孩子其他的學習動機，非但不智，更不利於往後職涯發展。

倘若興趣與工作能相互結合，或許是世界上最美好的事，但研究顯示半數以上的人無法如願，許多人為生活所迫，從而選擇投資報酬相對較高的職業，興趣只能閒暇之餘用來調劑身心。不過世事難料，未來的就業市場需求很難說，且機會是給準備好的人，若假以時日能堅持下去，持續投入熱情做自己有興趣的事，說不定在AI時代同樣能闖出一片天。