張子筑／男人買菜做功德

看到餐桌上那把芥藍菜，當下心中嘀咕，定是老伴在公園晨運時買的。仔細一瞧，葉子泛黃，還黏著些許泥土，找不到一片翠綠的。以前看到這情形，必定腦門直燒、怒氣衝天，立馬張口：「跟你說過多少遍了？買東西要挑選，寧缺勿濫啊！」接下來就上演一場口舌之爭，「我又不是女人，挑三揀四。」老伴疾言厲色以對。「男人老是帶一些垃圾回來。」我也不甘示弱。「哼，婦人之見。」他又補上一句。就這樣你一言我一語，各執一詞，終究不了了之。

後來我不再吭聲，心想才幾十塊錢，何必傷和氣？轉個念頭，其實男人買菜是做功德，無形中解決攤商賣相不佳的品項，不也行善。

記得大姊說過，有次姊夫買菜回來，菜籃裡有兩把空心菜，大姊問：「怎麼買兩把一樣的菜？」姊夫一臉不悅地回：「在市場就很為難、很無奈了，回到家還要受妳的氣！」接著說：「這邊的小販招呼老師買一把，那邊的小販吆喝老師來捧場，都是我教過的學生，怎麼辦？只好都買啊！」盛怒之下，拿起一把空心菜往垃圾桶丟。大姊見狀一臉錯愕，輕聲道：「為難你了。」才結束僵局。

有一本書《男人來自火星，女人來自金星》，描述男人和女人除了外觀有極大差異外，彼此的思維經緯、行為模式也大不相同，這驗證了男人和女人對於買菜這檔事的想法和方式當然大相逕庭。所以應該彼此尊重，忖思後，從此平心靜氣看待老伴買回來的菜。

近午時分，我拿起那把芥藍菜放進流理台，挽起衣袖挑菜，一番清洗、去蕪存菁後所剩無幾，於是切了一些胡蘿蔔一起下鍋，紅綠相間，香氣四溢，好一道色香味俱全的炒青菜。