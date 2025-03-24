陳瑞蓉／十公尺的接力

那天在候車亭等車，司機可能沒看到有人招手，多行駛了十多公尺才停下，大家立即奔跑，深怕錯失搭乘的時機。短跑十公尺，對一般人而言輕而易舉，但對一個拉著菜籃車、行動遲緩的老人而言，這無疑是吃力又危險的事。老太太眼看大家都快上車了，只有她落後一大截，焦慮神情表露無遺。

一位年輕女孩見狀，連忙衝到前門請司機耐心等人，另一位中年婦女則回頭挽著老太太，邊走邊安撫她：「別急，小心跌倒，慢慢來，司機先生會等我們。」而我協助將菜籃車搬上公車，並幫她刷妥敬老卡，隨即有人起身讓座。

靠著三人接力，把老太太安全送上公車，堪稱一場完美的合作。有人說台灣最美麗的風景是人，很開心有幸成為那片風景之一。